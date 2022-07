Ein 53-Jähriger verhinderte am Dienstagabend durch sein beherztes Eingreifen wohl einen größeren Waldbrand. Das schreibt das Polizeipräsidium Aalen in einer Pressemitteilung. Der Mann war gegen 20.45 Uhr mit seinem Fahrrad in einem Waldgebiet im Bereich Ölmühle unterwegs. Dort entdeckte er ein...