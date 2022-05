Ein 14-Jähriger wird in Gmünd (Ostalbkreis) vermisst. Die Polizei wendet sich bei der Suche an die Öffentlichkeit. Amir Q. ist am Sonntagmorgen aus seiner Wohngruppe in der Straße Am Strümpfelbach aufgebrochen. Wohin er ging ist unklar. Nach ersten Erkenntnissen besteht möglicherweise Gefahr für die Gesundheit des Jugendlichen. Seit Bekanntwerden des Verschwindens fahndet die Polizei im Bereich Schwäbisch Gmünd nach dem Jugendlichen. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Personenbeschreibung des 14-Jährigen

Die Polizei beschreibt den Jungen so:

etwa 1,60 Meter groß

schlank

kurze, lockige, schwarze Haare

Als er verschwand hatte er diese Kleidung an: