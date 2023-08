Eine 56-Jährige hat an Donnerstagnachmittag, 03.08.23, in der Notaufnahme des Stauferklinikums in Mutlangen randaliert und das Personal sowie Polizeibeamte angegriffen. Wie das zuständige Polizeipräsidium Aalen berichtet, war die Frau gegen 13.15 Uhr zur Behandlung eines medizinischen Notfalls in die Notaufnahme eingeliefert worden. Während der Behandlung habe sie zunehmend aggressiv gegenüber dem medizinischen Personal reagiert.

Massive Gegenwehr und Biss in die Hand

Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustand sollte die Frau anschließend durch eingesetzten Beamten in eine Fachklinik verbracht werden, schreibt das Polizeipräsidium. Auch hiergegen habe sie sich massiv gewehrt und einen der anwesenden Polizeibeamten sogar in die Hand gebissen.

Nachdem die Frau fixiert werden konnte, wurde sie in einer Fachklinik vorgestellt, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Beamte wurde bei dem Widerstand leicht verletzt, heißt es abschließend im Polizeibericht.