KW automotive wächst und wächst. Kaum ist eine Halle hochgezogen, da ist die nächste schon in Planung. Aktuell entsteht ein Gebäude an der südöstlichen Flanke. Schon mehrfach standen die Wünsche nach Erweiterung auf der Agenda des Fichtenberger Gemeinderats . In der Sitzung am Donnerstagabend ...