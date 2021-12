Nach den Weihnachtsfeiertagen stellt das Mobile Impfteam des Diakoneo Schwäbisch Hall in Zusammenarbeit mit der Stadt Schwäbisch Hall weiter ein sehr umfangreiches Impfangebot zur Verfügung: In der Hagenbachhalle am Schulzentrum West wird beispielsweise von Montag, 27. Dezember, bis Donnerstag,...