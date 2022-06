Anfang Mai hat in Schwäbisch Hall und in den Gemeinden Untermünkheim, Michefeld und Michelbach sowie Rosengarten die Umfrage zum Mobilitätskonzept begonnen . Dieses steht unter dem Motto „Gemeinsam mobiler“. Dafür haben 5000 Haushalte Post mit einem Zugangscode bekommen, um an der Online-Umfr...