Ein Autofahrer meldete der Polizei am Freitag gegen 22.45 Uhr, dass auf der Strecke zwischen Untergröningen und Reichertshofen im Ostalbkreis ein Baum in Richtung Untergröningen in die Fahrbahn ragt. Die Polizei alarmierte Feuerwehr und Straßenmeisterei Aalen, um den Baum zu beseitigen. Dabei wurde festgestellt, dass an dieser Stelle ein Erdrutsch droht. Die Strecke der B 19 zwischen Reichertshofen und Vorderer Rötenbach wurde vorsorglich voll gesperrt. Eine Umleitung über Hohenstadt und Obergröningen wurde eingerichtet.

Straße vermutlich bis Montag gesperrt

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, ist die Straßenmeisterei am Samstagmittag nochmals vor Ort, um die Lage zu beurteilen. Momentan sehe es aber danach aus, dass die Strecke noch bis Montag gesperrt ist. Es bleibe abzuwarten, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um den drohenden Erdrutsch zu verhindern.

Zu Schaden ist laut Polizei niemand gekommen.