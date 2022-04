Der Haller Frühling lockt jedes Jahr mit zahlreichen Aktionen am Festwochenende Schwäbisch Haller und Besucher von außerhalb an. Doch in den beiden Corona-Jahren fiel er aus. Bei diesem Haller Frühling können sich Besucher am 23. und 24. April auf ein abwechslungsreiches Wochenende voller Sp...