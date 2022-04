Ein Euro pro Einwohner des Landkreises soll aus dem Kreishaushalt an die Ukrainehilfe im Partnerlandkreis Zamość gespendet werden. Mit diesem spontanen Antrag wollte FDP-Kreisrat Walter Döring bei der Kreistagssitzung am Dienstag dieser Woche im Forum in Rot am See ein Zeichen der Solidarität se...