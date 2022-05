Gegen 23 Uhr ist der Rettungsleitstelle am Donnerstag eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Haydnstraße gemeldet worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einer Wohnung eine Gaskartusche aus bislang unbekannter Ursache explodiert ist. Dabei handelte es sich um eine handelsübliche Kart...