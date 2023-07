Ein Zeuge meldete am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr, dass in der Brückäckerstraße ein betrunkener 46-Jähriger in seinen Lastwagen einsteigen wolle, um wegzufahren. Die alarmierte Polizei konnte den Fahrer noch vor Ort antreffen.

Dieser weigerte sich, aus dem Führerhaus auszusteigen. Um zu verhin...