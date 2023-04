Godefridus van de Moosdijk ist sie schon lange aufgefallen: Die Frau, die in gebückter Haltung und mit ärmlicher Kleidung in seiner Siedlung lebt. Er sieht sie in der Kirche, wie sie aus ihrem zerfledderten Geldbeutel noch Münzen rausholt, um sie in den Opferstock zu geben. Außerdem hat der 72-J...