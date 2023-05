In der Zeit zwischen Freitagabend, 22.30 Uhr, und Samstagmorgen, 9 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Grillrestaurant in der Crailsheimer Straße in Schwäbisch Hall ein. Sie hebelten eine Türe auf und durchwühlten anschließend mehrere Lager- und Fabrikationsräume.

Die Täter entwendeten ausschließlich einen Tresor, in dem jedoch kein Geld aufbewahrt wurde. Insofern beläuft sich der angerichtete Schaden und der Wert des Diebesguts auf geschätzte 3000 Euro, teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.

Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 07 91 / 40 00 in Verbindung zu setzen.