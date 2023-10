In der Nacht auf Mittwoch haben sich gegen 1.45 Uhr drei Einbrecher gewaltsam Zutritt in die Räume eines Unternehmens in der Goethestraße verschafft. Im Innern brachen sie verschiedene Türen auf, klauten nach bisherigen Feststellungen aber wohl nichts. Der Sachschaden wird auf 10 000 Euro geschätzt. Anschließend flüchteten vermutlich drei Täter zu Fuß in Richtung Schillerstraße und anschließend über eine Wiese in südliche Richtung.

Hubschrauber im Einsatz

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit fünf Streifenbesatzungen sowie einem Polizeihubschrauber erbrachte keine weiteren Erkenntnisse zu den Tätern. Die Ermittlungen und Spurensicherung laufen. Hinweise auf die Einbrecher, die eventuell vor der Tat oder auf ihrer Flucht aufgefallen sein könnten, nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 07 91 / 40 05 55 entgegen.