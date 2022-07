Ein Dieb verschaffte sich Zugang zu einer Wohnung in der Flügelaustraße in Vellberg. Dort hebelte er am Mittwoch zwischen 12.15 Uhr und 13 Uhr die Eingangstüre auf, betrat die Räume und entwendete im Anschluss elektronische Geräte im Wert von mehreren tausend Euro. Daraufhin entfernte er sich. ...