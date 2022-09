Als Champion des Jahres 2020 ist der Fichtenberger Rennfahrer Tim Heinemann in der DTM-Trophy aktuell unterwegs zum nächsten Titelgewinn. Am Wochenende sammelte er in den Ardennen weitere Punkte. Das Rennen in Spa-Francorchamps bedeutete den fünften Saisonsieg. In der Meisterschaft wurde dies mit ...