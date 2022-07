Drei Sänger des Verbreitungsgebiets verraten im Freizeitmagazin Hohenlohe Trends ihr Lieblingslied und ihre schönsten Bühnenerlebnisse.

CHRIS RECKWARDT

Alter: 31 Jahre

Wohnort: Schwäbisch Hall, Landkreis SHA

Musik: Chris hat im Januar 2022 sein Debütalbum „Pardon“ veröffentlicht.

Welchen Song singst du am allerliebsten und warum?

Chris Reckwardt: Am liebsten singe ich meinen Song „Ich trag dich“. Ich mag die Tiefe und Ernsthaftigkeit in dem Song. Es geht darum, für den Nächsten da zu sein, sowohl in guten als auch herausfordernden Zeiten.

Was war bislang der atemberaubendste Moment für dich, als du auf der Bühne standest?

Chris Reckwardt: Für mich ist es nach wie vor ein sehr besonderer Moment, wenn Menschen bei meinen Songs mitsingen. Das ist einfach ein wunderschönes, unbeschreibliches Gefühl.

Was war die schönste Location oder das schönste Fest im Landkreis Schwäbisch Hall, auf welchem du singen durftest?

Chris Reckwardt: Im Sommer vergangenen Jahres hatte ich ein Konzert auf dem Sportgelände meines Heimat-Fußballvereines FC Billingsbach. Das hat sich sehr nach „Zuhause“ angefühlt. Aber ich habe bereits auch einige Wohnzimmerkonzerte in unserem Landkreis gespielt, diese sind für mich ebenfalls immer sehr besonders. Der kleine Rahmen macht Konzerte näher und persönlicher.

KATJANA FUCHS

Alter: 33 Jahre

Wohnort: Wittighausen, Main-Tauber-Kreis

Musik: Sie ist als Solokünstlerin unterwegs und tritt regelmäßig als Gastsängerin auf.

Welchen Song singst du am allerliebsten und warum?

Katjana Fuchs: Der Song mag abgedroschen erscheinen, aber ich muss zugeben, dass ich „Hallelujah“ von Jeff Buckley wahnsinnig gerne singe. Manchmal schließe ich dabei die Augen und spüre, wie ich alles um mich herum vergessen kann. Dabei bekomme ich manchmal selbst Gänsehaut.

Was war bislang der atemberaubendste Moment für dich, als du auf der Bühne standest?

Katjana Fuchs: Auf „den einen“ Moment kann ich mich tatsächlich gar nicht festlegen. Atemberaubend waren beziehungsweise sind für mich die Auftritte auf großen Bühnen, bei denen mir tausende von Menschen laut zujubeln, genauso wie die kleinen Auftritte bei Hochzeiten, wenn das Brautpaar gerade „Ja“ gesagt hat und pure Liebe in der Luft liegt.

Was war die schönste Location oder das schönste Fest im Main-Tauber-Kreis, auf welchem du singen durftest?

Katjana Fuchs: Auf jeden Fall das Wittighäuser Weindorf, denn in Wittighausen habe ich nicht nur meine Liebe, sondern auch meine Heimat gefunden. Die Menschen dort sind total herzlich und offen. Wer neugierig geworden ist, darf gerne mal in unseren Song „Wir sind Wittighausen“ reinhören, den es auf YouTube, Spotify oder AmazonMusic zu finden gibt.

TIMO PFEIFFER

Alter: 43 Jahre

Wohnort: Westernhausen, Hohenlohekreis

Musik: Timo ist Sänger der Band „Keep Alive“. Die Gruppe kann man am 27. Juli beim Sommerfest des Krautheimer Eduard-Knoll-Wohnzentrums und am 18. August in Künzelsau live erleben.

Welchen Song singst du am allerliebsten und warum?

Timo Pfeiffer: Das sind eigentlich jede Menge, aber ich picke mal „Hymn“ von Barclay James Harvest raus. Der Song begleitet mich schon seit meiner ersten Band. Auch wenn es eine ruhigere Nummer ist, kann man so viel Emotionen und Energie reinstecken.

Was war bislang der atemberaubendste Moment für dich, als du auf der Bühne standest?

Timo Pfeiffer: Als ich am Tag nach der Geburt meines Sohnes auf einer Hochzeit für ihn sein erstes Lied singen durfte. Was das Ganze mittlerweile toppt, ist die Tatsache dass wir seit drei Jahren gemeinsam bei „Keep Alive“ Musik machen.

Was war die schönste Location oder das schönste Fest im Landkreis Hohenlohe, auf welchem du singen durftest?

Timo Pfeiffer: Das war tatsächlich erst vor kurzem bei der Nacht der Keller in Forchtenberg – geiles Event, tolles Publikum und mega Stimmung. Wir durften aber hier in Hohenlohe schon einige schöne Feste spielen.