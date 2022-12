Er umfasst 627 Seiten, die Verwaltung benötigt in der Gemeinderatssitzung am Montag vier Stunden, um ihn zu präsentieren: Der Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 liegt vor. Darin legt der Gemeinderat fest, was die Stadtverwaltung ausgeben darf. Größere Ausgaben, vor allem die Bauprojekte...