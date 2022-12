Kein Haller Verkehrsprojekt ist so umstritten wie der Weilertunnel: Schwierige Bodenbeschaffenheit, explodierende Kosten, geringere Verkehrszahlen. Bei seinem Besuch in Hall äußert sich Verkehrsminister Winfried Hermann zum Tunnelbau - und lässt durchblicken: Hinter den Kulissen wird das Projekt nun in Frage gestellt.