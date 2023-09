Wer von der Hausgartensiedlung in Eckartshausen nach Ilshofen fährt, kommt am Standort des Dirt-Bike-Parks vorbei. So können Kinder und Jugendliche aus beiden Orten die Anlage nutzen. Das Bild zeigt einen Teil der jugendlichen Interessenten aus Eckartshausen und Mitglieder des Fördervereins. © Foto: Elisabeth Schweikert