Eine rund 1,35 Meter große Eiswaffeltüte wurde zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in Bühlertann das Ziel von Dieben. Die Eistüte hat einen Wert von rund 400 Euro und war direkt an der L1060 am Ortsbeginn von Bühlertann angebracht. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte ein Polizeisprecher am Freitagmittag (13. Oktober), dass die Eiswaffel noch nicht wieder aufgetaucht ist.

Hinweise auf den Verbleib der Eiswaffeltüte sowie den Dieben nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Telefonnummer 0 79 73 / 51 37 entgegen.