Ich empfehle ein Rad mit Rücktrittbremse und Tiefeinstieg.“ Hans Meider (75) aus Gröningen hat schon einige Erfahrung mit seinem Pedelec. Er weiß, was er braucht, um sicher fahren zu können. Dennoch nimmt er an einem kostenfreien Training der Kreisverkehrswacht an der Crailsheimer Jugendverkeh...