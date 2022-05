Daniel Voigt, der Betreiber des Landschaftspflegehofes in Michelbach/Bilz, sortiert in dem großen Stall die Schafe so, dass sie durch einen langen Treibgang zu dem Platz geleitet werden, an dem der Schafschertrupp seinen mobilen Arbeitsplatz aufgebaut hat. Der Kopf der Truppe ist Daniel Voigts Cous...