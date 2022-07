Mit dem bunten Nachmittag für Junge und Junggebliebene beginnt in Gaildorf am Donnerstag das Motocross-Wochenende. Das Festzelt ist ab 14 Uhr geöffnet. Für Unterhaltung sorgen „Alois and Friends“. Der Fahrplan der Busse wird am Mittwoch in dieser Zeitung veröffentlicht.

