Lieblingsfarben? „Rosa, lila und pink.“ Lieblingsblumen? „Rosen.“ Und das Thema „Frühlingsgefühle“? „Passt einfach perfekt zu mir!“, freut sich Jana Munz und setzt gleichzeitig die Herzchen-Brille sowie ihr unermüdliches Strahle-Lächeln auf. Es ist das erste professionelle Fotoshooting für die 25-Jährige aus Untermünkheim. „Ich hab so Lust gehabt, das mal auszuprobieren. Deshalb habe ich mich einfach mal als Covermodel beworben“, sagt Jana. Als dann die Anfrage fürs April-Trends kam und sie dann auch noch hörte, wie „pink“ es zugehen soll, war die Sache für sie geritzt. „Und es macht wirklich so viel Spaß“, versichert Jana, während sie von Ufuk Arslan in Szene gesetzt wird.

„Calm down“ vom Alltag

Doch so bunt es Jana sonst mag, ist sie in ihrer Freizeit auch sehr darauf fokussiert, zur Ruhe zu kommen und ihre Batterien wieder durch Aktivitäten aufzuladen, die ihr Freude bereiten. Neben dem Krafttraining im Fitnessstudio und dem Reiten, ist ihre große Leidenschaft das Klavierspielen. Rumscrollen auf dem Handy ist für sie dabei tabu. „Der Alltag ist oft so vollgepackt mit Eindrücken, da bin ich froh, wenn ich mir ganz bewusst Zeit für etwas nehmen kann und es dadurch intensiver erlebe.“

Dass nun mit dem Frühling auch wieder höhere Temperaturen nach draußen locken, kurbelt bei Jana die Laune nach oben. Die Mitarbeiterin bei Porsche konnte zwar die Zeit während der Corona-Pandemie gut für ihr nebenberufliches Studium nutzen, „aber ich hab jetzt auch schon wieder richtig Lust auf die bevorstehenden Outdoor-Events in der Region.“

Da liegt was in der Luft

Die sind es auch, die Jana als idealen Ort zum Kennenlernen empfindet. „Klar probiert man als Single auch mal Apps oder Online-Plattformen aus. Aber ich finde, wenn man sich direkt persönlich trifft, merkt man sofort, ob es kribbelt oder nicht.“ Glaubt sie also an Liebe auf den ersten Blick? „Liebe vielleicht nicht unbedingt, eher ‚Begeisterung auf den ersten Blick‘.“ Und Jana verrät schmunzelnd: „Das habe ich sogar schon selbst erlebt. Von jemandem geflasht zu sein, ist einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl.“