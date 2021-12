In den vergangenen sieben Tagen kam es im Landkreis Schwäbisch Hall zu 513 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das teilt die Pressestelle des Landratsamtes mit. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter von 290,1 am Dienstag auf 259,3 am Mittwoch. 106 Personen haben sich neu infiziert.

Die meisten Neuinfek...