Um 23 Punkte steigt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner bei den Corona-Neuinfektionen im Landkreis Schwäbisch Hall von Montag auf Dienstag an. Nach 474 am Montag vermeldet das Gesundheitsamt am Dienstag eine Inzidenz von 497. Damit liegt sie über dem Wert im Land Baden-Württemberg ...