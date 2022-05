Zum Ende der Woche muss das Gesundheitsamt erneut ein leichtes Ansteigen der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner bei den Corona-Neuinfektionen im Landkreis Hall vermelden: Der Wert klettert moderat von 463 am Donnerstag auf 469 am Freitag. 1085 Corona-Infizierte zählt die Behörde am Fr...