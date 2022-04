Über das vergangene Wochenende ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner bei den Corona-Neuinfektionen leicht gesunken. Nach einem Wert von 1110 am Freitag vermeldet das Gesundheitsamt am Montag eine Inzidenz von 1068. Der Wert in Baden-Württemberg liegt am Montag bei 957 und im Bund ...