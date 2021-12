Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner bei den Corona-Neuinfektionen sinkt im Landkreis Schwäbisch Hall übers vergangene Wochenende weiter. Am Freitag hat das Gesundheitsamt einen Wert von 321,9 gemeldet, am Montag meldet die Behörde 300,2. Aktuell seien im Kreis 1047 Menschen mit dem C...