Eigentlich tut sich an den Wochenenden nicht viel im Gaildorfer Schenk-von-Limpurg-Gymnasium. Am vergangenen Samstag ist im Schulgebäude aber so einiges los. Doch dort sind keine Schüler und Lehrer anzutreffen, sondern rund 270 Mitglieder von 45 verschiedenen Vereinen des Chorverbands Region Koche...