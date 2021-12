Nichts geht mehr am Zapfhahn: Die am Freitag erlassene 2G-plus-Regeln für gastronomische Betriebe haben zahlreiche Stornierungen ausgelöst, insbesondere der Samstag war damit für viele Gaststätten gelaufen. Am Sonntag wurden die Regeln in Teilen zurückgenommen. © Foto: Jens Büttner