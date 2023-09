Zu einem Zusammenstoß dreier Fahrzeuge ist es am Montagmittag gegen 12.20 Uhr auf der Crailsheimer Straße in Schwäbisch Hall gekommen. Eine 55-jährige Jeep-Fahrerin missachtete an der Kreuzung mit der Ellwanger Straße die Ampelanlage und kollidierte mit einer 39-jährigen VW-Fahrerin und einem 62-jährigen Skoda-Fahrer, welche ordnungsgemäß von der Ellwanger Straße aus anfuhren. Durch den Unfall wurden die drei beteiligten Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40 000 Euro.