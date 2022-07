Knapp 200 Bürgerinnen und Bürgern sind am Dienstagabend in die Wolpertshausener Mehrzweckhalle gekommen, um sich ein Bild von den beiden Kandidaten zu machen, die sich um den Posten des Bürgermeisters beworben haben. Am 17. Juli wird gewählt. Amtsinhaber Jürgen Silberzahn möchte seine fünfte ...