„,Für Sie als Ihr Bürgermeister‘, das war vor 32 Jahren mein Ziel, als ich mich für das Amt in Wolpertshausen beworben habe“, sagt Jürgen Silberzahn. Schon als Junge sei der Beruf des Bürgermeisters für ihn das gewesen, was er immer schon werden wollte. Und das sei bis heute so geblieben...