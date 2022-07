Bürgermeisterwahl in Sulzbach-Laufen

Als einziger Bewerber in Sulzbach-Laufen strebt Markus Bock seine dritte Amtszeit an. Im Gespräch blickt er auf Erfolge zurück und nennt künftige Herausforderungen für die Gemeinde. Könnte er sich eine Kandidatur in Gaildorf vorstellen?