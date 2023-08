Notizzettel, die fein säuberlich abgestrichen werden, gehören zum Alltag von Bürgermeister Hald. Die Mäuse im Hintergrund und den kleinen Saugroboter hat er auf dem Kinderflohmarkt erstanden, der immer am Ende der Sommerferien auf dem Marktplatz stattfindet. Der Grüffelo war ein Geschenk. An heißen Tagen läuft der Ventilator am Boden auf Hochtouren. Zur Abkühlung darf es aber auch mal ein Eis sein. © Foto: Verena Köger