Am Breitbandausbau kommt momentan keine Kommune und kein Bürger vorbei. Im ganzen Landkreis Hall sind Bautrupps unterwegs. Baustellen dominieren großteils das Landschaftsbild in den Städten und Gemeinden. Auch in Gaildorf laufen die Arbeiten seit Monaten.

Nicht jeder Anwohner ist mit den Abläufen...