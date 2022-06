Am 20. Juni hat Heinz Kastenholz in der Fichtenberger Einwohnerversammlung noch einmal erläutert, warum es so lange dauert mit dem Breitbandausbau. Organisation, Planung, Logistik, Ausschreibungen, Submissionen – das alles benötige eben seine Zeit. Zwei Tage später ist der Geschäftsführer des...