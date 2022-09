Eine bislang unbekannte Person zündete am Sonntagmorgen zwischen 5.20 Uhr und 5.42 Uhr mehrere Sperrmüllgegenstände an, die zur Abholung im Königsberger Weg abgestellt waren. Das schreibt die Pressestelle der Polizei in einer Mitteilung. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen.

Info Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 07 91 / 40 00 entgegen.