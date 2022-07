Es brennt in der Zollhüttengasse, teilte die Polizei am Montag gegen 23.30 Uhr mit. In einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses mit 13 Parteien ist ein Feuer ausgebrochen, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion – „zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.“ Alle Menschen in dem Haus wurden demnach gerettet. Kurz vor Mitternacht seien die Einsatzkräfte noch im vollen Einsatz, so die Sprecherin.

Welcher Art die Verletzungen sind und was die Ursache des Brandes ist, war zum Zeitpunkt noch unklar. Der Alarm bei der Polizei ging um kurz vor 23 Uhr ein.

Mehr dazu demnächst.