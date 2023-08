Wie die Polizei mitteilt, wurde die Feuerwehr am Samstag gegen 21.10 Uhr alarmiert. Der Grund: ein Scheunenbrand in der Haller Straße in Rosengarten-Westheim. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand die Scheune bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Rosengarten und Schwäbisch Hall waren mit zehn Fahrzeugen und 53 Einsatzkräften vor Ort, konnten aber nicht verhindern, dass die Scheune nahezu vollständig abbrannte.

Ursache für Brand ist noch unklar

Eine benachbarte Garage wurde durch den Brand leicht in Mitleidenschaft gezogen. Ein Daimler, der in der Scheune abgestellt war, brannte vollständig aus. Die Feuerwehr hatte den Brand nach etwa einer Stunde gelöscht. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 100.000 Euro. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Polizei ermittelt.