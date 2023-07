„Die Feuerwehr ist immer noch vor Ort,“ sagt Ewald Wurst, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Oberrot Dienstagnachmittag am Telefon. Der Löschzug aus Oberrot sei am Montagabend noch bis etwa 22.30 Uhr am Bauernhof in Ebersberg geblieben, den am Mittag ein Großbrand heimgesucht hat. Die Freiw...