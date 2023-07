Die engen Gassen in Ebersberg bei Oberrot sind vollgestellt mit Einsatzfahrzeugen, einige Schläuche liegen auf dem heißen Asphalt. Dutzende Einsatzkräfte eilen hin und her. Beim Großaufgebot der Feuerwehren aus Oberrot, Fichtenberg, Schwäbisch Hall, Gaildorf und Murrhardt in Ebersberg bei Oberr...