Bei einem Brand unter dem Balkonanbau eines Einfamilienhauses in der Hohenhardtsweiler Straße in Oberrot wurde am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr ein 35-jähriger Mann verletzt. Er hatte einen Ford Kuga, der unter dem auch als Carport dienenden Anbau geparkt war, auf die Straße gefahren und musste a...