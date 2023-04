Schrecksekunde bei der Oberfischacher Firma Fima: Am vergangenen Freitag gegen 13.50 Uhr war ein 47 Jahre alter Arbeiter in einer Montagehalle mit Schleifarbeiten beschäftigt. Wegen Funkenfluges entzündete sich an der Heizungsanlage die Matte eines Luftfilters. Der Brand konnte durch die Belegschaft selbstständig unter Kontrolle gebracht und komplett gelöscht werden. Wie die Polizei mitteilt, entstand lediglich geringer Sachschaden.