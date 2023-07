Ein 42-Jähriger hat am Montag gegen 16.45 Uhr seinen VW-Bus in einer Scheune in Leoweiler reparieren wollen. Dabei geriet der Bus in Brand. Der Tüftler versuchte zunächst das Feuer selbst zu löschen, was misslang. Ein Zeuge zog den brennenden Bus mit einem Radlader aus der Scheune, wobei das Feuer auf einen Stall übergriff.

Rinder im Stall unverletzt

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehren aus Michelfeld und Schwäbisch Hall konnte der Brand rasch gelöscht werden, so dass keines der 45 im Stall befindlichen Rinder verletzt wurden. Der 42-Jährige wurde bei dem Brand leicht verletzt und in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 000 Euro.

Was ist passiert?

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wahrscheinlich ist, dass der Brand durch Funkenflug ausgelöst wurde. Sie entstehen etwa bei Schweißarbeiten oder beim Arbeiten mit Trennschleifern an der Karosserie. Genaueres soll in einer Vernehmung mit dem Bus-Besitzer geklärt werden.