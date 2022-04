Kurz vor 2 Uhr am frühen Samstagmorgen bemerkte ein Anwohner, dass die Garage eines Wohnhauses im Krautgartenweg in Aalen-Ebnat brannte und verständigte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Garage in Vollbrand. Die Flammen griffen bereits auf das Wohngebäude über und setzten de...