Bei einem Wohnhausbrand am 8.8. in Gschwend-Horlachen bei Gaildorf ist ein Schaden von 800.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 100 Einsatzkräften an den Löscharbeiten beteiligt. Doch wie kam es laut Polizei zu dem Feuer in der Garage des Wohnhauses im Ostalbkreis?

Wohnhausbrand in Gschwend-Horlachen: Feuer in Garage richtet 800.000 Euro Schaden an

Nach ersten Erkenntnissen ist es am Montag gegen 19 Uhr bei Trennschleifarbeiten zu einem Funkenflug gekommen. Dieser hat Benzin in der Garage entzündet, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Die Flammen griffen dann auf das Gebäude, eine außenliegende Terrasse sowie auf ein dort geparktes Auto über. Das Wohnhaus wurde nach aktuellen Informationen größtenteils zerstört. Die Feuerwehr war mit neun Einsatzfahrzeugen vor Ort, konnte dies aber nicht verhindern.

Verletzter muss nach Brand ins Krankenhaus

Ein Bewohner des Hauses habe versucht, das Feuer zu löschen und sich dabei verletzt. Der 41-Jährige hatte sich offenbar eine Rauchvergiftung zugezogen und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Vier weitere Hausbewohner blieben unverletzt und wurden in einer Pension untergebracht.