Zwei Mitbewohner gerieten am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr in der Gelbinger Gasse in einen Streit. Das meldet die Polizeidirektion Aalen jetzt nachträglich. Ein offenbar stark alkoholisierter 22-jähriger Mann soll seinen 46-jährigen Mitbewohner zunächst mit Schlägen und Tritten angegangen sein. Im ...